Аграриям вдвое увеличат компенсацию процентных ставок по кредитам - Мартынюк

Аграриям вдвое увеличат компенсацию процентных ставок по кредитам. Соответствующее постановление было принято правительством на очередном заседании.

Отныне выделяют следующие виды компенсации для аграриев-заемщиков:

- 100% учетной ставки НБУ (12,5%) - для тех, чей доход от реализации составляет до 1 млн грн и тех заемщиков, которые выращивают и разводят крупный рогатый скот с целью поддержки предприятий малого и среднего бизнеса;

- 50% учетной ставки НБУ - для остальных предпринимателей агросектора.

«Аграрный бизнес в Украине является стратегически важным для экономики государства в целом, поэтому я уверен, что мы должны всячески поддерживать предпринимателей этого сектора. Нам удалось вдвое увеличить размер государственной компенсации процентных ставок по кредитам для аграриев, с 50% от учетной ставки НБУ до полноценных 100%», - сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

Также постановлением №502 предоставлено государственную поддержку по кредитам, привлеченным в 2017 году без четко определенной предельной границы процентных ставок за пользование кредитами. При этом ограничения по кредитам, которые привлекались в 2015 и 2016 годах, остаются неизменными.