Аграриям вдвое увеличат компенсацию процентных ставок по кредитам - Мартынюк
Соответствующее постановление было принято правительством на очередном заседании.
Аграриям вдвое увеличат компенсацию процентных ставок по кредитам. Соответствующее постановление было принято правительством на очередном заседании.
Отныне выделяют следующие виды компенсации для аграриев-заемщиков:
- 100% учетной ставки НБУ (12,5%) - для тех, чей доход от реализации составляет до 1 млн грн и тех заемщиков, которые выращивают и разводят крупный рогатый скот с целью поддержки предприятий малого и среднего бизнеса;
- 50% учетной ставки НБУ - для остальных предпринимателей агросектора.
«Аграрный бизнес в Украине является стратегически важным для экономики государства в целом, поэтому я уверен, что мы должны всячески поддерживать предпринимателей этого сектора. Нам удалось вдвое увеличить размер государственной компенсации процентных ставок по кредитам для аграриев, с 50% от учетной ставки НБУ до полноценных 100%», - сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.
Также постановлением №502 предоставлено государственную поддержку по кредитам, привлеченным в 2017 году без четко определенной предельной границы процентных ставок за пользование кредитами. При этом ограничения по кредитам, которые привлекались в 2015 и 2016 годах, остаются неизменными.