В украинских магазинах может появится "государственная" гречневая и кукурузная мука

Государственное предприятие по форвардным закупкам «Аграрный фонд» планирует начать производство гречневой и кукурузной муки, тем самым расширив линейку продуктов собственной торговой марки, сообщила пресс-служба предприятия.

Читайте такжеКабмин утвердил финплан Аграрного фонда с прибылью 91 миллион гривень

«Продукция с добавленной стоимостью априори рентабельнее, чем сырье. Поэтому мы постоянно расширяем это направление. Линейка расширялась логично и системно: сначала запустили муку, гречку. Затем хлопья и их смесь, в планах - сахар. Это были фасовки, а теперь мы начинаем углублять переработку и собираемся запускать производство гречневой и кукурузной муки», - приводятся в сообщении слова главы правления предприятия Андрея Радченко.

Согласно сообщению, Аграрный фонд намерен в течение 2-3 лет увеличить свою долю на украинском рынке муки до 30% с 12%. В частности, руководство компании планирует достичь такого результата за счет выпуска нишевых продуктов.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года Аграрный фонд впервые вышел на розничный рынок муки с собственной ТМ, в конце октября - на рынок гречки, а в конце декабря – на рынок овсяных хлопьев.

Аграрный фонд в 2016 году сократил чистую прибыль по сравнению с 2015 годом втрое – до 48,7 млн грн. При этом доход компании в прошлом году составил 2,14 млрд грн, что на 26,2% меньше, чем в 2015 году. С прибыли за 2016 год предприятие уплатило в государственный бюджет 24,36 млн грн дивидендов.

Аграрный фонд был создан в 2013 году. В его функциональные обязанности входят форвардные закупки урожая для поддержки украинских сельхозпроизводителей. Кроме деятельности в сфере купли-продажи зерна, предприятие также занимается реализацией продуктов его переработки.