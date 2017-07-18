Украинские аграрии уже намолотили 10 миллионов тонн зерновых

Украинские аграрии к 18 июля собрали урожай на площади 3,1 миллиона га (32% от прогноза), намолотив 10 миллиона тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Читайте такжеМинсельхоз США снизил прогноз урожая зерна в Украине

Согласно сообщению, средняя урожайность зерновых составляет 32,6 ц/га.

При этом пшеницы намолочено 5,6 миллиона тонн с площади 1,6 миллиона га (25% от прогноза), ячменя – 3,7 миллиона тонн с 1,2 миллиона га (48%), ржи – 3 тысячи тонн с 2 тысяч га, овса – 3 тысячи тонн с 1 тысячи га. Аграрии также собрали 617 тысяч тонн гороха с 260 тысяч га, что составляет 66% от запланированного показателя.

Сообщается, что украинские сельхозпроизводители продолжают уборку рапса, которого намолочено 587 тысяч тонн с площади 256 тысяч га (31%).

Всего сбору подлежат 9,4 миллиона га ранних зерновых и зернобобовых культур.

Пресс-служба сообщила, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия, собранный вал полностью удовлетворит потребности Украины в зерне и обеспечит достаточный объем экспорта.

"Дефицит влаги в июне не дал возможности полностью реализовать потенциал урожая зерновых колосовых культур, однако это особо не влияет на общую зерновую ситуацию. Потребности страны в продовольственном зерне, для кормовых целей и для перерабатывающей промышленности удовлетворяются полностью. Объем экспорта будет превышать объем внутреннего потребления", - приводятся в сообщении слова первого заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины Максима Мартынюка.

Пресс-служба добавила, что, несмотря на незначительное снижение урожайности, благодаря мировой конъюнктуре цен на зерно министерство ожидает, что финансовый результат сельхозпроизводителей по итогам текущего года окажется на уровне прошлого года. При этом в сообщении отмечается, что собранная пшеница будет высокого качества.

"По предварительным прогнозам, доля пшеницы 1-3 класса возрастет и может составить от 50 до 70% в соответствии с общим валом", - отметила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, в ходе весенней посевной кампании аграрии засеяли яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 7,17 миллиона га. Всего зерновыми в Украине засеяно 14,3 миллиона га (включая 7,15 миллиона га под озимыми культурами). Общая площадь посева сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составляет 26,9 миллиона га, что на 152 тысячи га превышает показатель прошлого года.

По информации Государственной службы статистики, украинские аграрии в 2016 году под урожай озимых культур и зеленого корма засеяли 8,1 миллиона га, что на 3,8% больше, чем в 2015 году. При этом площади под зерновые культуры увеличились на 1,5% – до 7,2 тысячи га.

Согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в 2016 году в Украине было собрано 65,95 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.