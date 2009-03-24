Украинская делегация во главе с министром АПК находится в Египте

Украинская делегация во главе с министром аграрной политики Украины Юрием МЕЛЬНИКОМ находится с официальным визитом в Египте. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба МинАП.

В ходе визита Ю.МЕЛЬНИК встретится с министром сельского хозяйства Египта Амином АБАЗОЙ и министром международного сотрудничества Файзой АБУЛЬНАГА. На встрече планируется обсудить вопросы поставки Египту украинских зерновых, в частности пшеницы и кукурузы, а также возможности экспорта украинской говядины и сухого молока. Планируется подписание ряда межправительственных соглашений относительно фитосанитарных норм и внедрения прогрессивных технологий в аграрном секторе.

Также специалисты двух стран обсудят проблемы, связанные с улучшением торговых связей и установлением качественно новых отношений в поставках украинского зерна и продукции животноводства.