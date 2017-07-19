В Украине хотят повысить акцизы на алкоголь и сигареты

Кабинет министров одобрил законопроект о повышении акцизов на сигареты, пиво и этиловый спирт. Соответствующий законопроект был одобрен правительством на заседании в среду.

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Кабмин предложит Верховной Раде повысить акцизный налог на сигареты с 445,56 до 495,46 гривни/1 000 штук, на пиво с 2,78 до 3,09 гривни/литр и на этиловый спирт с 126,96 до 141,18 гривни из расчета за 1 литр 100% спирта.

Кроме того, для табачного сырья и отходов, заменителей табака, гомогенизированного табака, табачных экстрактов и эссенций акциз планируется повысить с 559,78 до 622,48 гривни/кг, как и для сигар и сигарилл.

Адвалорная ставка сохранится на уровне 12%.

Как сообщал УНИАН, в июне Кабинет министров Украины одобрил и направил в Верховную Раду законопроект об ужесточении контроля оборота алкоголя, который вводит электронную акцизную накладную.