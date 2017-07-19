Украина и Беларусь намерены активнее сотрудничать в сфере животноводства

Украина и Беларусь намерены активизировать сотрудничество в сфере животноводства, а также увеличить товарооборот продукции животного происхождения между государствами.

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По информации пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, об этом сообщила заместитель главы Минагропрода Ольга Трофимцева в ходе 25-го заседания Межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

"Именно в области животноводства мы отмечаем значительный потенциал роста двусторонней торговли. Поэтому мы рады приветствовать зафиксированную в протоколе дорожную карту относительно взаимовыгодных поставок животных, птицы, сырьевой продукции и репродуктивного материала от них, а также кормов для животных и птицы", - цитирует пресс-служба Трофимцеву.

Согласно сообщению, стороны также рассматривают возможность кооперации в отрасли производства сельскохозяйственной техники.

"Белорусская сторона выразила серьезную заинтересованность в совместных проектах с целью увеличения реализации сельскохозяйственных машин украинским фермерам. Мы со своей стороны будем поддерживать создание совместных предприятий в этой отрасли на территории Украины", - приводятся в сообщении слова замминистра.

Пресс-служба добавила, что за пять месяцев текущего года товарооборот аграрной продукцией между Украиной и Беларусью составил 203,9 миллиона долларов, что на 66,4 миллиона долларов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Украинские предприятия за отчетный период экспортировали в Беларусь продукции на 191,1 миллиона долларов. Основными экспортными товарами были остатки и отходы пищевой промышленности (54,8 миллиона долларов), семена масличных культур (21 миллион долларов), товары из зерна и хлебных злаков (19,1 миллиона долларов), мясо и субпродукты (18,2 миллиона долларов), зерновые (17,7 миллиона долларов) и подсолнечное масло (11,3 миллиона долларов).

В то же время Украина импортировал аграрной продукции на 12,8 миллиона долларов. Ключевыми товарами были готовые или консервированные продукты из рыбы и ракообразных (2,8 миллиона долларов), продукция мукомольно-крупяной промышленности (2,1 миллиона долларов), продукты переработки овощей и плодов (1,3 миллиона долларов), соль (0,8 миллиона долларов) и сгущенное молоко (0,7 миллиона долларов).

Как сообщал УНИАН, Украина и Беларусь в ближайшие два года планируют нарастить товарооборот между странами до 7,9 миллиарда долларов за счет развития совместной кооперации.

В 2015 году объем украинского экспорта в Беларусь сократился на 48,2% - до 870,7 миллиона долларов США, а импорт сократился на 38,3% - до 2,4 миллиарда долларов США. Отрицательное торговое сальдо составило 96,7 миллиона долларов США.