Кабмин расширил список банков для компенсации 20% стоимости сельхозтехники аграриям

Кабинет министров Украины расширил список банковских учреждений, в которые сельхозпроизводители смогут обратиться для получения 20% компенсации стоимости приобретенной сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства.

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Как сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, получить частичную компенсацию аграрии смогут не только через государственные банки, но и через банки, в уставном капитале которых государству принадлежит не менее 75%.

"Основная цель этого решения - максимально расширить возможности сельхозпроизводителей при использовании программы поддержки и сделать этот процесс как можно более комфортным. Отныне обратиться за 20%-ной компенсацией можно и в государственный банк, и в банк с государственной долей. Компенсация стоимости техники является важным инструментом государственной поддержки, который одновременно учитывает как интересы национальных производителей, так и интересы сельхозпроизводителей-покупателей техники", - приводятся в сообщении слова первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка.

По данным пресс-службы, реализация данной программы будет стимулировать развитие национального машиностроения.

В текущем году на ее реализацию правительство предусмотрело 550 миллионов гривень. Минагропрод ожидает, что в следующем году эта сумма будет увеличена до 900 милионов гривень, а в 2019-2021 годах - до 1,5 миллиарда гривень.

Согласно сообщению, список техники, 20% стоимости которой будет компенсироваться за счет госбюджета, включает около 800 единиц от 40 украинских производителей.

Как сообщал УНИАН, в середине февраля Кабинет министров Украины утвердил выделение из государственного бюджета 550 миллионов гривень на компенсацию аграриям через банки 15% стоимости приобретенной сельскохозяйственной техники украинского производства. Затем правительство решило увеличить объем компенсации до 20%.

Программа направлена на поддержку отечественного сельхозмашиностроения, поскольку средства будут предоставляться на покупку техники с уровнем локализации производства не меньше 35%. К 2020 году правительство намерено довести этот показатель до 60%.