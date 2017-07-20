В госбюджет-2018 планируют заложить миллиард гривень для поддержки фермерства

Кабинет министров Украины планирует в сентябре представить парламенту проект бюджета на 2018 год, предусматривающий не менее 1 млрд грн целевой поддержки фермерства.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на форуме по децентрализации в Тернопольской области.

«Мы выйдем в сентябре с новым проектом бюджета на 2018 год. Правительство будет предлагать парламенту заложить не менее 1 млрд грн на целевую поддержку именно в программы восстановления фермерства, развития фермерства», - сказал Гройсман.

По словам главы правительства, развитие фермерства может стать основой для ускорения экономического роста в стране, в том числе - благодаря повышению уровня переработки сырьевых продуктов и создания дополнительной добавочной стоимости.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что правительство намерено до 1 августа разработать целевую программу поддержки фермерства в Украине, которая позволит небольшим фермерским хозяйствам стать основой аграрного сектора страны.

Правительство в рамках земельной реформы рассматривает возможность разрешить покупку не только гражданам Украины до 200 га земли, но и семейным фермерским хозяйствам – до 1 тыс. га земли.

Меморандум с МВФ предполагает запуск рынка земли сельхозназначения в Украине с 2018 года.