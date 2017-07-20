В МВФ заявили, что земельная реформа не обязательна для получения Украиной следующего транша

Земельная реформа, предусматривающая запуск в Украине рынка сельскохозяйственных земель, больше не является условием получения Украиной следующего транша Международного валютного фонда и может быть проведена позже в этом году.

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Об этом заявил заместитель главы Департамента коммуникаций МВФ Уильям Мюррей на брифинге в Вашингтоне.

«Земельная реформа является важной составляющей программы, но существует необходимость ее доработать, достичь консенсуса по ключевым будущим шагам. Есть необходимость отложить земельную реформу на более поздний срок в этом году», - сказал Мюррей.

В то же время спикер МВФ подчеркнул, что условиями выделения Украине четвертого транша остаются пенсионная реформа, ускорение приватизации и конкретные результаты в борьбе с коррупцией.

«Четвертый пересмотр программы Советом директоров (МВФ - УНИАН) будет возможен как только необходимые законодательные изменения для пересмотра будут имплементированы. Этот пересмотр фокусируется на пенсионной реформе, на принятии мер для ускорения приватизации и обеспечении конкретных результатов по борьбе с коррупцией», - отметил представитель Фонда.

По словам Мюррея, важной составляющей дальнейшего сотрудничества является также соответствие фискальной и энергетической политики Украины взятым в рамках программы сотрудничества обязательствам.

Как сообщал УНИАН, в рамках третьего пересмотра программы с МВФ Украина обязалась принять земельную реформу до конца мая, а пенсионную – до конца апреля 2017 года. Однако пенсионная реформа была принята парламентом в первом чтении лишь в середине июля, а земельную реформу Верховная Рада так и не рассмотрела до закрытия сессии.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард достигли договоренности об исключении земельной реформы из перечня обязательных условий для выделения следующего транша. При этом, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, МВФ отложил выделение очередного транша, запланированного на июль, из-за неготовности парламента принять земельную реформу.

Премьер отмечал, что земельная реформа, предусматривающая возможность покупки до 200 га земли для граждан Украины и до 1000 га земли для фермерских хозяйств, готова на 99%, но нуждается в разработке финансовых инструментов поддержки фермерства и согласовании с заинтересованными сторонами. В правительстве ожидают получения четвертого транша осенью.