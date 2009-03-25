Государственные форвардные закупки очень важны

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) отмечает, что проведение государственных форвардных закупок перед проведением полевых работ является одним из ключевых элементов улучшения финансового состояния сельхозпредприятий в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».

"Аграрный фонд проводит cпотовые закупки зерна, а также выкуп залогового зерна, но это зерно аграрии в большинстве случаев могут продать и частным покупателям, а именно форвардные закупки позволяют не только использовать имеющиеся активы, но и будущий урожай», - отметил руководитель группы экспертов УКАБ Владимир ЛАПА.

Без привлечения дополнительных финансовых ресурсов, в том числе, за счет форвардной реализации зерна, невозможно будет обеспечить финансирование весенних полевых работ в условиях фактического отсутствия доступа к кредитным ресурсам или пролонгации имеющихся кредитных линий, отмечают в УКАБ.

Как сообщал УНИАН, в феврале т.г. Кабинет министров Украины своим постановлением разрешил Аграрному фонду осуществлять форвардные закупки зерна.

В начале марта Аграрный фонд законтрактовал 118 тыс. тонн зерна урожая 2009 г. на 70 млн. грн. по форвардным закупкам. Министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК рассчитывает, что Аграрному фонду удастся закупить по форвардным контрактам около 1 млн. тонн зерна.