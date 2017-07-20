Украине из-за засухи грозит снижение урожайности зерновых

Летняя засуха, которая наблюдается в Киевской, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях, приведет к значительному снижению урожайности зерновых культур, сообщила на пресс-конференции начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко.

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«Центр засухи в этом году находится в Киевской области. На территории Киевской области выпало наименьшее количество осадков за последние 60 лет... Также страдают Черкасская, Полтавская, Кировоградская области», - сказала она.

По словам Адаменко, засуха в Украине была зафиксировала еще в апреле, когда ранние колосовые культуры (пшеница и ячмень) начали ощущать недостачу влаги в почве. Теперь засуха отразилась и на будущей урожайности поздних культур, таких как кукуруза и подсолнечник.

При этом агрометеоролог подчеркнула, что в западных областях Украины угрозы засухи нет и установившийся температурный режим способствует нормальному развитию растений.

Эксперт аграрных рынков ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Петр Лахай, также присутствовавший на пресс-конференции, добавил, что, согласно экспертным прогнозам, урожайность зерновых в Украине в текущем году будет на 15-20% ниже по сравнению с прошлогодним показателем.

Так, по его словам, урожайность озимой и яровой пшеницы уже сократилась на 18-20% по сравнению с 2016 годом, озимого ячменя – на 5%, ярового ячменя – на 19%, гороха – на 25%.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, аграрии к 18 июля собрали урожай на площади 3,1 млн га (32% от прогноза), намолотив 10 млн тонн зерновых. Средняя урожайность зерновых составляет 32,6 ц/га.

В ходе весенней посевной кампании аграрии засеяли яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 7,17 млн га. Всего зерновыми в Украине засеяно 14,3 млн га (включая 7,15 млн га под озимыми культурами). Общая площадь посева сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составляет 26,9 млн га, что на 152 тыс. га превышает показатель прошлого года.

По информации Государственной службы статистики, украинские аграрии в 2016 году под урожай озимых культур и зеленого корма засеяли 8,1 млн га, что на 3,8% больше, чем в 2015 году. При этом площади под зерновые культуры увеличились на 1,5% – до 7,2 тыс. га.

Согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в 2016 году в Украине было собрано 65,95 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.