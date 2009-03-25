Объем продаж METRO Cash & Carry вырос

Объем продаж METRO Cash & Carry в 2008 году вырос на 4,6% – до 33,1 млрд. евро.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как указывается в сообщении, в прошлом году прибыль компании до уплаты налогов и процентов (EBIT) выросла на 6,8% – до 1,3 млрд. евро.

В 2008 году METRO Cash & Carry увеличила количество магазинов на 40 – до 655 центров оптовой торговли. Основное внимание снова было направлено на Восточную Европу и Азию, в России открыто 9 магазинов. В целом на международную деятельность пришлось 83% от общего объема продаж в прошлом году.

В 2009 году компания планирует открыть первые магазины в Египте и Казахстане.

Справка УНИАН. METRO Cash & Carry является подразделением METRO Group – одной из крупнейших международных торговых компаний. Объем продаж METRO Group, главный офис которой находится в Дюссельдорфе, в 2008 году составил 68 млрд. евро. Кроме METRO Cash & Carry торговыми подразделениями METRO Group являются: Real, Media Markt/Saturn и Galeria Kaufhof.