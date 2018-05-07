Укрспирт всем ”не наливает”, или Украина столько не выпьет...

Концерн «Укрспирт» запретил производство спирта заводам, закончившим 2008 г. с убытками. Впереди у них несколько вариантов – «сдаться» на металлолом, перепрофилироваться на производство биотоплива, или лоббировать отмену госмонополии на спирт и подыскивать себе выгодного покупателя. Тем временем рабочие этих предприятий пополнят армию безработных…

Украина столько не выпьет

Украине в наследство от СССР досталась хорошо развитая пищевая промышленность, включая спиртово-алкогольное направление. Традиционно мощности предприятия тех времен рассчитывались, исходя из потребности «необъятного» и с удовольствием "употребляющего" Союза. В Украине же показатель потребления значительно скромнее. И именно эта «скромность» приводит к проблемам, с которыми сталкиваются поочередно отрасли пищепрома. Уже успешно порезаны на металлолом десятки сахарных заводов под лозунгом «Украине столько не надо». Дошли руки и до спиртовых заводов.

В Государственный концерн спиртовой и ликероводочной промышленности «Укрспирт» входят 76 спиртзаводов, четыре ликеро-водочных завода, четыре торговых дома, завод продтоваров, соко-морсовый завод и семь региональных объединений. Общая мощность спиртовых заводов концерна составляет 62,6 млн. дал спирта в год. Однако, в прошлом году наш внутренний рынок потребил только порядка 20 млн. дал. Еще чуть больше 5 млн. дал удалось отправить на экспорт. Таким образом, реально используется лишь треть всех мощностей, а две трети либо «чуть дышат», либо просто стоят.

Грянул день, когда концерн решил избавиться от балласта. На сегодня, по данным «Укрспирта», его основную прибыль (68%) формируют 10 заводов. Но достижения этих и других предприятий растворяются в показателях другой десятки. ТОП-10 наихудших заводов приносят концерну 64% (40 млн. 956 тыс. грн.) убытка. Кроме того, еще 10 заводов уже несколько лет не производят продукцию, но людям стабильно насчитывают полную зарплату, увеличивая, таким образом, задолженность. «Сегодня есть заводы, суммарная задолженность которых превышает совокупную стоимость самих заводов, включая возможные прибыли в случае их работы на несколько лет вперед», - отмечают в концерне. По результатам прошлого года 49 заводов сработали в плюс, а 33 предприятия – в минус. Таким образом, концерн лишиться убыточных предприятий, которые не работают совсем или работают неэффективно и накапливают долги, в том числе и по выплате заработной платы. Будет создана специальная комиссия для разработки возможных путей решения данных вопросов.

Отлить соседу...

Оживить производство можно, стимулируя потребление, но внутренний рынок ограничен и вряд ли сможет «проглотить» еще несколько миллионов дал, не говоря уже о том, чтобы втрое увеличить спрос. Остается экспорт продукции. Концерн "Укрспирт" рассчитывает в этом году экспортировать более 10 млн. дал спирта, и далее наращивать объемы. Как отметили в концерне, потенциальными рынками украинского спирта на данный момент являются страны Средней и Восточной Европы, Азии и Африки. А для того, чтобы стать конкурентом крупнейшим экспортерам спирта – Бразилии, Пакистану, Китаю - необходимо осуществить глубокую модернизацию производства с технической составляющей, поскольку на рынке главный показатель – цена и регулярность поставок.

Но специалисты сомневаются, что Украине удастся экспортировать более 10 млн. дал. Европейский рынок уже довольно плотно «заливает» Бразилия. Тягаться с ней Украине будет сложно, поскольку бразильцы свели энергетическую составляющую себестоимости практически к нулю за счет использования в качестве топлива отходов. А Украине, напротив, ежегодно диктуют новые цены на энергоресурсы, не спеша при этом внедрять энергоэффективные технологии, за счет чего конкурентоспособность продукции стремительно падает. С такими темпами украинский спирт может очень быстро потерять привлекательность в глазах зарубежных покупателей.

Таким образом, напрашивается вывод - половина спиртзаводов все равно останется не у дел. Именно им грозит «больничная палата» - полный покой, или толковый врач.

«Укрспирт» решил поучаствовать в судьбе отстающих предприятий. В концерне отмечают, что из трех рынков - пищевой спирт, спирт как сырье для промышленной переработки и спирт как энергоноситель – в Украине развит только первый. Поэтому для начала концерн направит усилия на формирование новых рынков спирта в Украине и расширение экспорта. Кроме того, планируется производство на спиртовых заводах конечной спиртосодержащей продукции – компонентов топлива, незамерзающих моющих средств, растворителей и т.д. «Все эти рынки необходимо осваивать и отстаивать свое присутствие путем проведения агрессивной, в положительном смысле этого слова, реализационной политики», - подчеркивают в концерне.

Автомобильное будущее спирта

На этом концерн не остановился. Для сохранения предприятий «Укрспирт» начал реализацию программы по производству биотоплива.

По словам генерального директора и совладельца ООО “ГК “Техинсервис” Игоря Щуцкого, инвестиции в строительство завода по производству биотоплива составляют около 1 евро за литр произведенного спирта. Можно представить, о каких объемах средств идет речь. При этом, как считает И.Щуцкий, при кредитной ставке более 30% оценить срок окупаемости проекта нереально. Под такие проценты можно разве что развивать торговлю наркотиками или оружием. При стоимости же европейского кредита в 2% окупаемость составляет 6-8 лет. Очевидно, что дешевле переоборудовать существующие спиртзаводы под производство биотоплива, чем строить новые.

На сегодня 5 заводов уже перепрофилированы на производство биотоплива, инвестором выступила компания «Техинсервис». Годовое производство может достичь 120 тыс. тонн. Это серьезная заявка. При норме добавки биоэтанола в бензин на уровне 5%, а это не нарушит работу двигателя автомобиля и снизит стоимость горючего, объема годового производства достаточно на 2,4 млн. литров бензина, что составляет практически половину годового потребления топлива в Украине.

Между тем, сейчас в Украине действует государственная монополия на производство спирта, а у государства, как известно, денег нет, поэтому переоборудование спиртзаводов выглядит сомнительным.

И еще одна составляющая вопроса. Сырья для производства биотоплива в стране достаточно – под биодизель пойдет рапс, площади под посевы которого стремительно растут, он успешно экспортируется и обеспечивает экологически чистым топливом Европу, а под биоэтанол – меласса (отходы производства сахара), низкокачественные зерно и кукуруза. Для развития этого направления необходимо сформировать внутренний рынок, а сделать это в сложившихся условиях непросто.

По словам И.Щуцкого, большую роль в сложившейся ситуации играет резкое отличие украинца от европейца – европейцы хотят платить больше и ездить на экологически чистом топливе, которое не загрязняет окружающую среду. А для украинцев решающим остается фактор цены. При этом не стоит забывать, что в последнее время цены на нефть резко снизились, соответственно, если и была разница в стоимости этих энергоносителей, то на сегодня она сведена к минимуму, что также не стимулирует развития этого рынка в Украине.

По мнению И.Щуцкого, изменить ситуацию можно на законодательном уровне. Так, принятый Верховной Радой в первом чтении закон (№ 1114) о стимулировании использования биотоплива сулит положительный результат. Производитель бензина будет заинтересован в приобретении биоэтанола, поскольку соблазнится льготами по уплате акцизов. «Сейчас акцизный сбор на тонну бензина составляет 110 евро за тонну, а за каждый добавленный процент этанола будет снижаться на 5 евро. Это и будет катализатором. Мы ожидаем, что это увеличит интерес к биотопливу», - подчеркнул И.Щуцкий.

Но, эксперт отмечает, что кроме этого необходимо либерализировать механизм передачи спирта нефтеперерабатывающему предприятию. На сегодня спирт является подакцизным товаром. Нужно биоэтанол, денатурированный, к напримеру, бензином, вывести из под акциза. А при этом установить нулевую ставку акциза на биотопливо, а также упростить процедуру с налоговыми векселями, потому что это вымывает оборотные средства нефтеперерабатывающих предприятий, тем самым снижая их заинтересованность в работе с биоэтанолом.

Эксперт подчеркивает, что сразу, после принятия указанного закона, украинские НПЗ не станут в очередь за биотопливом. «Дистанция между осмыслением бизнеса и реальной покупкой украинским НПЗ украинского биоэтанола, в лучшем случае, будет полгода», - отмечает И.Щуцкий.

Есть еще один вариант. Экспорт продукции в Европу, где уровень доходов населения позволяет им заботиться об окружающей среде. Да и по качеству украинское биотопливо лучше бразильского, которым «залита» Европа. Однако вопрос в цене и масштабах производства – Бразилия может поставлять продукцию танкерами, Украина - цистернами. При этом себестоимость бразильского топлива ниже, поскольку спиртовые заводы обеспечивают себя энергией, сжигая собственные отходы. Однако, пока мировой рынок не сформирован, Украина имеет шансы заявить о себе как о серьезном и качественном партнере. Необходимо лишь желание правительства развивать эту отрасль и соответствующая законодательная база.

Для развития внутреннего рынка государство должно решиться на определенные шаги – перевести на биотопливо, на пример, муниципальный транспорт и транспорт МВД, с чего начинали многие страны, а также заняться развитием соответствующей инфраструктуры – нужны специализированные АЗС. И делать это нужно «семь раз отмерив», а не командно-административными мерами.

Долой монополию

Что ж, за всем этим будущее. А на сегодня шанс для спиртзаводов выжить может дать отмена государственной монополии на производство спирта, о чем давно мечтают производители алкоголя.

«На сегодня государство совершенно не имеет денег для развития спиртовых заводов, нужно принимать решение о демонополизации производства спирта», - считает вице-президент Украинской торгово-промышленной конфедерации Вячеслав Сокерчак.

С ним согласен генеральный директор группы компаний "Союз-Виктан" Андрей Охлопков: «Если не будет принят закон о демонополизации, украинская спиртовая отрасль станет неконкурентоспособной и прекратит существование. На рынок придут производители спирта из Турции, Бразилии, России и предложат хорошее качество по приемлемой цене. Отрасль еще можно спасти. Пройдя терапевтический курс в виде приватизации можно оставить спиртовую отрасль в живых».

«В любом случае, без инвестиций отрасль не сможет перевооружиться и сделать продукцию конкурентоспособной на внешних и внутренних рынках. А они пойдут только в случае демонополизации или «если будут обеспечены такие условия, как в Китае, где государство надежный партнер и установлены железные правила. Там в предприятия государственной формы собственности спокойно инвестируют огромные средства иностранные компании», - отмечает В.Сокерчак.

Производители алкоголя констатируют, что при частной собственности ответственность бизнеса гораздо выше. «Приватизация предприятий по производству спирта – здоровая и необходимая мера, которая полностью отвечает принципам рыночной экономики. Только приватизация может стать гарантией того, что спиртовая отрасль Украины будет и дальше активно развиваться», - подчеркивает А.Охлопков.

Производители алкоголя готовы участвовать в приватизации спиртовых заводов в случае принятия решения о демонополизации. Они будут выбирать между соотношением цены и качества, считая, сколько инвестиций необходимо вложить в то или иное предприятие. При этом компании не исключают, что могут использовать площадки под спиртовыми заводами для строительства новых современных предприятий. По мнению В.Сокерчака, алкогольные компании может заинтересовать, в первую очередь, инфраструктура существующих предприятий. «На сегодня любой спиртзавод требует серьезных инвестиций, и мы будем принимать решение в зависимости от конкретного предложения – строить завод с нуля или модернизировать действующий», - отметил А.Охлопков.

По оценкам компании Союз-Виктан, в Украине около 20-30% спиртзаводов можно модернизировать. И если это сделать, они удовлетворят основную потребность страны в спирте. При нынешней ежегодной потребности алкогольной отрасли в 20 млн. дал спирта в год шести современных спиртзаводов среднего размера, производительностью 10 тыс. дал в сутки, будет достаточно для того, чтобы обеспечить всю алкогольную промышленность.

По оценкам специалистов, строительство завода на новом месте стоит около 25 млн. евро, тогда как демонтаж старого и установка нового оборудования на уже действующих площадях обойдется вдвое дешевле.

Вроде бы и желание у спиртовиков развивать отрасль есть, и правительство в этом направлении делает первые, правда несмелые, шаги, но опасения присутствуют - пока все будут голову ломать с чего начать несколько тысяч людей останутся уже сегодня без работы и перспектив найти новую, учитывая специализацию и состояние отрасли.

По данным «Укрспирта», средняя численность рабочих спиртзавода составляет 100–150 человек. При остановке убыточных 33 заводов без работы останутся, как минимум, 5 тысяч человек. Но есть еще смежные отрасли, которые напрямую зависят от спиртовиков, и это нужно учитывать. Как еще и то, что выход из сложившейся ситуации найти не тяжело. Нужно просто быть профессионалом, или как говорят в народе на своем месте. Может пора кое-кому уступать незаслуженно занятое кресло?..

Марьяна Коваль (УНИАН)