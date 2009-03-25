Поголовье КРС в Украине сократилось до 5,3 млн.

В Украине, по состоянию на 1 марта 2009 года, поголовье крупного рогатого скота (КРС) во всех категориях хозяйств сократилось на 6,4%, по сравнению с 1 марта 2008 г., - до 5 млн. 348 тыс. голов.

Такие данные УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В том числе, поголовье коров во всех категориях хозяйств на указанную дату сократилось на 7% против 1 марта 2008 г. - до 2 млн. 868,1 тыс. голов.

Как сообщал УНИАН, в Украине, по состоянию на 1 февраля т.г. поголовье крупного рогатого скота (КРС) во всех категориях хозяйств сократилось на 7% или на 388,4 тыс. голов, по сравнению с 1 февраля 2008 г., - до 5 млн. 141 тыс. голов.