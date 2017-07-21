Беларусь из-за чумы свиней ограничила ввоз свинины из Черниговской области

Республика Беларусь ввела временные ограничения на импорт свинины из Черниговской области в связи со вспышками на этой территории острого вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС).

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Об этом говорится в указаниях, размещенных на сайте департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, датированных 19 июля.

«По информации Международного эпизоотического бюро от 18 июля 2017 года, на территории Черниговской области Украины зарегистрирован новый случай заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней», - говорится в документе.

Согласно сообщению, запрет распространяется на импорт живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, спермы хряков, свинины и продуктов ее переработки, кожевенного, рого-копытного и кишечного сырья, щетины, мяса диких кабанов, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных. Также ведомство ввело ограничения на ввоз украинских кормов и кормовых добавок для кошек и собак, содержащих в своем составе свиноводческое сырье, а также оборудования, используемого для перевозки, содержания, убоя и разделки свиней.

Как сообщал УНИАН, 12 июня Беларусь ввела временные ограничения на импорт свинины из Закарпатской области.

По данным Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, с начала 2017 года ветеринары зарегистрировали в Украине 85 случаев АЧС (75 – домашних, 10 - диких) по сравнению с 91 за весь прошлый год. В том числе впервые с начала 2017 года заболевание было выявлено на территории Тернопольской, Донецкой, Херсонской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областей.

Всего с 2012 года на территории Украины было зарегистрировано 233 случая заболевания АЧС в 23 областях Украины.

Согласно данным главы Госпродпотребслужбы Владимира Лапы, с момента фиксации первой вспышки АЧС на территории Украины убытки отрасли свиноводства от распространения вируса составили около 200 млн грн. Если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 млн свиней, или 4 млрд грн, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 млрд грн.