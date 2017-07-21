Беларусь из-за чумы свиней ограничила ввоз свинины из Черниговской области
12 июня Беларусь ввела временные ограничения на импорт свинины из Закарпатской области.
Республика Беларусь ввела временные ограничения на импорт свинины из Черниговской области в связи со вспышками на этой территории острого вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС).
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Об этом говорится в указаниях, размещенных на сайте департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, датированных 19 июля.
«По информации Международного эпизоотического бюро от 18 июля 2017 года, на территории Черниговской области Украины зарегистрирован новый случай заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней», - говорится в документе.
Согласно сообщению, запрет распространяется на импорт живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, спермы хряков, свинины и продуктов ее переработки, кожевенного, рого-копытного и кишечного сырья, щетины, мяса диких кабанов, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных. Также ведомство ввело ограничения на ввоз украинских кормов и кормовых добавок для кошек и собак, содержащих в своем составе свиноводческое сырье, а также оборудования, используемого для перевозки, содержания, убоя и разделки свиней.
Как сообщал УНИАН, 12 июня Беларусь ввела временные ограничения на импорт свинины из Закарпатской области.
По данным Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, с начала 2017 года ветеринары зарегистрировали в Украине 85 случаев АЧС (75 – домашних, 10 - диких) по сравнению с 91 за весь прошлый год. В том числе впервые с начала 2017 года заболевание было выявлено на территории Тернопольской, Донецкой, Херсонской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областей.
Всего с 2012 года на территории Украины было зарегистрировано 233 случая заболевания АЧС в 23 областях Украины.
Согласно данным главы Госпродпотребслужбы Владимира Лапы, с момента фиксации первой вспышки АЧС на территории Украины убытки отрасли свиноводства от распространения вируса составили около 200 млн грн. Если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 млн свиней, или 4 млрд грн, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 млрд грн.