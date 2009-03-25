«Gruppo Campari» хочет купить Одесский завод шампанских вин

Итальянская группа по производству напитков «Gruppo Campari» намерена приобрести 99,25% акций ЗАО «Одесский завод шампанских вин» за 18,1 млн. долл. Об этом УНИАН сообщили в международной юридической фирме «Бейкер и Макензи», которая выступила юридическим советником.

Сообщается, что эта трансакция ознаменовала выход «Gruppo Campari» на рынок алкогольных напитков в странах СНГ.

Справка УНИАН. «Gruppo Campari» является одним из крупнейших игроков в сфере производства фирменных напитков, портфель которых насчитывает более 40 брендов (алкогольные напитки, вина, безалкогольные напитки), и которые производятся и реализуются в 190 странах мира.

«Одесский завод шампанских вин» осуществляет производство алкогольных напитков под 16 брендами премиального и массового ценовых сегментов. Основными брендами являются «Одесса», «L`Odessika», «Золотой Дюк», «Советское Шампанское», «Одесса Классік» и «Генри Редерер». В 2007 году производственные мощности предприятия составляли 11 млн. бутылок шампанского.