В АПК нужно привлечь дополнительные средства

Председатель Комитета Верховной рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений Николай ПРИСЯЖНЮК отмечает необходимость привлечения в АПК дополнительных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ПРИСЯЖНЮК заявил сегодня на выездных слушаниях комитета в Житомирской облгосадминистрации, участники которых рассмотрели вопрос современного состояния и перспектив развития сельского хозяйства и пищевой промышленности страны и Житомирщины.

"Ситуация в аграрном секторе - как в области, так и в Украине в целом - остается сложной и нуждается в проведении безотлагательных мероприятий. Под воздействием мирового финансового кризиса и в результате гибкой и эффективной государственной финансовой политики значительно ограничены основные источники пополнения оборотных средств", - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, внедрение декларирования оптово-отпускных цен на продовольственные товары усиливает диспаритет цен для сельхозтоваропроизводителей и снижает уровень экономической эффективности отрасли.

При этом Н.ПРИСЯЖНЮК уточнил, что из-за отсутствия надлежащей государственной поддержки продолжается спад производства животноводческой продукции и сокращается поголовье скота и птицы, особенно в личных крестьянских хозяйствах.

"Требует немедленного решения вопрос привлечения в отрасль дополнительных средств. Недостаточные объемы финансирования сельхозтоваропроизводителей негативно влияют на организацию проведения комплекса весенне-полевых работ и могут повлечь осложнение в последующем развитии сельхозпроизводства и привести к сокращению объемов производства аграрной продукции", - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он также отметил необходимость принятия пакета безотлагательных законов, призванных создать необходимую законодательную почву для функционирования АПК - законов о Земельном кадастре, о Земельном банке, об оптовых рынках, о содействии развитию кооперации на селе.