Чума свиней: на Полтавщине и Черкащине зафиксировали новые вспышки

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередные случаи опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в Черкасской и Полтавской областях, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Согласно сообщению, ветеринары обнаружили труп зараженной свиньи на обочине трассы Киев-Одесса поблизости от города Жашков (Черкасская область).

Также ветеринары обнаружили заражение и гибель животного в подсобном хозяйстве в селе Чутовка (Полтавская область).

Диагнозы АЧС подтверждены лабораторными исследованиями.

В очагах заболеваний проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Согласно данным из открытых источников, с начала этого года в Украине зарегистрированы 87 вспышек АЧС. Всего с 2012 года и по состоянию на 21 июля 2017 года на территории Украины ветеринары зарегистрировали 235 вспышек АЧС в 23 областях.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа прогнозирует в Украине около 200-250 вспышек АЧС, тогда как в прошлом году был зарегистрирован 91 случай заражения.

Согласно данным главы ведомства, с момента фиксации первой вспышки АЧС на территории Украины убытки отрасли свиноводства от распространения вируса составили около 200 миллионов гривень. Если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 миллиарда гривень.