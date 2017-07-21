На Житомирщине около 100 лишенных земли жителей села блокировали трассу (фото)

В Житомирской области сегодня, 21 июля, около 100 жителей села Кодня Житомирского района, перекрывали автодорогу “Житомир-Могилев-Подольский” вблизи села Кодня.

Как передает корреспондент УНИАН, жители Кодни считают, что у них незаконно отбирают землю.

Акция протеста продолжалась около часа. Представители власти пообещали разобраться в этом вопросе.

Во время акции протеста жители Кодни отмечали, что “перекрыли трассу Житомир-Могилев-Подольский” вблизи села Кодня и таким образом выявили протест против действий главного управления Госгеокадастра в Житомирской области, решениями которого крестьян и лишили земли”.

Читайте такжеЗемельная реформа: семейным фермерским хозяйствам могут разрешить покупку до тысячи гектаров

Тем временем, ситуацию разъяснила УНИАН Коднянський сельский голова Наталья Бовсуновская. По ее словам, "в 2015-2016 годах главное управление Госгеокадастра в Житомирской области издало приказы о предоставлении разрешения на разработку документации по землеустройству на земельные участки, которыми они пользовались много лет за пределами села для дальнейшей приватизации этой земли". Землю получили около 50 жителей Кодня.

«Соответственно, они заключили договоры с землеустроительными организациями, оплатили средства, но приватизировать землю не успели. В июне этого года по заявлениям других лиц областное управление Госгеокадастра издало приказы разрешения на разработку документации по землеустройству на этих землях другим людям, говорят что АТОшникам, мне известно, что этим земельным участкам уже присвоены кадастровые номера. То есть, сельских жителей фактически лишили права на их землю, а это были, как правило, огороды, которые они обрабатывали десятками лет», – сказала Бовсуновская.

Насколько законны решения земельного ведомства, будет выяснять рабочая группа, в которую войдут представители власти, Госгеокадастра и жители села, которые считают, что у них незаконно отбирают землю. В то же время , по данным главного управления Госгеокадастра в Житомирской области, все документы о выделении земли в регионе принимаются согласно украинскому законодательству и на законных основаниях.

Присутствующие на акции правоохранители и представители власти обратились к местным жителям с просьбой не прибегать к мерам протеста, ведь, по их словам, они не повлияют на решение проблемы и лишь дестабилизируют общественный покой. Сейчас акцию протеста прекратили, а движение транспорта, которое было частично ограниченным определенное время, разблокировали.