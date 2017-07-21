Украина может начать поставки мяса грузинской армии

Министерство обороны Грузии отменило условие, согласно которому участвовать в тендере на поставку мяса Вооруженным силам страны могут только грузинские компании, сообщает Новости-Грузия.

Читайте такжеУкраина увеличила экспорт мяса на 50%

Глава оборонного ведомства Леван Изория пояснил данный шаг дефицитом соответствующей продукции от грузинского производителя. По его словам, проблему обозначил действующий поставщик, который в письменном виде обратился к Минобороны.

"Поставщик обратился с письмом к министерству о том, что на рынке наблюдается дефицит грузинской продукции, и существуют большие риски с точки зрения бесперебойного снабжения грузинской армии. Это тема не только снабжения, но и безопасности страны. Чтобы миновать эти риски, мы приняли адекватное решение", - заявил Изория.

Следует отметить, что по инициативе экс-министра обороны Тинатин Хидашели с 2015 года грузинская армия обеспечивалась исключительно продукцией местного производства.

На этой неделе в СМИ появилась информация о том, что Минобороны Грузии уже заключило контракт о поставках мяса с украинской компанией на сумму в 1,64 миллионов долларов.

Примечательно, что в первом квартале 2017 года Грузия стала главным импортером украинской свинины. В январе-марте в Грузию отправилось около 78% от общего количества экспортированного мяса – стоимость этой продукции составила 2,8 миллиона долларов.