Украинская делегация подписала в Египте ряд соглашений

Министры аграрной политики Украины и сельского хозяйства Египта подписали в Каире ряд межправительственных соглашений. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), руководство которой входит в состав делегации.

В частности, 24 марта был подписан Меморандум о сотрудничестве в отрасли сельского хозяйства, парафирован и подписан Меморандум о сотрудничестве в отрасли карантина растений.

По словам министра аграрной политики Украины Юрия МЕЛЬНИКА, подписание данных документов внесет новые импульсы в украинско-египетское сотрудничество, будет способствовать увеличению товарооборота в аграрной сфере.

В свою очередь, президент ассоциации "Украинский клуба аграрного бизнеса" Алекс ЛИССИТСА, пребывающий в составе официальной делегации, подчеркнул, что для Украины Египет является очень интересным рынком не только при экспорте зерновых культур, но и для продукции животноводства, в частности, сухого молока и говядины.

На встрече с представителями египетской бизнес-ассоциации обсуждался также вопрос привлечения египетских инвесторов к производству зерновых в Украине совместно с украинскими компаниями.

Напомним, украинская делегация во главе с министром аграрной политики Украины 24 марта отбыла в Египет с официальным визитом.