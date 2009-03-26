”Казатинский птицекомбинат” изменил состав Набсовета

Акционеры "Казатинского птицекомбината" изменили состав Наблюдательного совета предприятия.

Как сказано в сообщении предприятия, переданном агентству УНИАН, по решению общего собрания акционеров отозван глава Набсовета Марвин ДУГЛАС (владеет 0,00193% акций комбината), вместо него назначен Харальд ЮНГ (владеет 0,00064% акций).

Кроме того, отозван член Набсовета Харальд ЮНГ, вместо него на эту должность назначена Оксана КИДАЛОВА (владеет 0,00193% акций комбината).

Справка УНИАН. ОАО "Казатинский птицекомбинат" занимается производством говядины, свинины, колбасных изделий, консерв, мяса в блоках, мясных полуфабрикатов.

В 2008 г. птицекомбинат выпустил продукции на 114,073 млн. грн., что на 17,67% или на 17,130 млн. грн. больше, чем в январе-декабре 2007 года.

95,037% акций Казатинский птицекомбинат владеет немецкая компания OSI International Holding Gmb.