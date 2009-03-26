Повышение акциза приведет к сокращению экспорта сигарет

Ассоциация «Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака» (СОВАТ) прогнозирует резкое снижение или полное прекращение экспорта сигарет из Украины после планируемого повышения ставок акцизного сбора на табачные изделия.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор ассоциации Владимир ДЕМЧАК.

«По итогам 2008 г. в Украине было произведено на экспорт 10,2 млрд. штук сигарет. Мы этот весь экспорт потеряем. Потому что в законопроекте (№4202, о повышении ставок акцизного сбора на табачные изделия, принятом ВР в первом чтении, – УНИАН) есть оригинальная инновация – чтоб табачное сырье облагать акцизным сбором», - сказал В.ДЕМЧАК.

Он пояснил, что акцизный сбор – это налог на потребление. «У нас табачное сырье не потребляют, это противоречит классике этого налога. Кроме того, у нас есть декрет об акцизном сборе, в котором четко сказано, что сырье, из которого производится подакцизная продукция, не облагается акцизным налогом», - сказал В.ДЕМЧАК. По его мнению, это удорожит украинскую продукцию в среднем на 20% и сделает ее неконкурентоспособной в отношении продукции, произведенной в других странах, где сырье не облагается налогом.

В.ДЕМЧАК уточнил, что в 2008 году Украина экспортировала сигарет на сумму 170 млн. 387,4 тыс. долл. против 133 млн. 471,9 тыс. долл. в 2007 году.

На сегодня Украина экспортирует табачную продукцию в страны Азии, Африки и страны постсоветского пространства.

Напомним, Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект об увеличении ставок акцизного сбора на табачные изделия, согласно которому с 1 мая текущего года акциз на табачные изделия будет увеличен более чем вдвое.