В Украине продолжает сокращаться производство водки и коньяка

Производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине в январе-июне 2017 года сократилось на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 6,4 миллиона декалитров, производство коньяка и бренди сократилось на 21,7% - до 909 тысяч декалитров, сообщила Государственная служба статистики.

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Производство водки в июне 2017 года составило 936 тысяч дал, что на 10,5% больше, чем месяцем ранее, и на 11,6% меньше, чем в июне 2016 года. Производство коньяка и бренди в июне текущего года составило 128 тысяч дал, что на 0,4% превышает показатель мая текущего года, и на 6,9% превышает показатель за июнь 2016 года.

Также сообщается, что объем производства ликеров и других спиртных напитков в Украине в январе-июне увеличился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,89 миллиона дал. В июне текущего года производство ликеров и других спиртных напитков составило 531 тысячу дал, что на 2,6% меньше, чем в прошлом месяце, и на 18,1% больше, чем в июне 2016 года.

Данные приводятся без учета оккупированной территории Крыма и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине в 2016 году снизилось по сравнению с 2015 годом на 10,9% - до 16,6 миллиона дал, а коньяка и бренди - на 6,2%, до 2,8 миллиона дал.