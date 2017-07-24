Украина увеличила производство подсолнечного масла на 35%

Производство нерафинированного подсолнечного масла в Украине в январе-июне 2017 года составило 2,87 миллиона тонн, что на 34,9% больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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Согласно сообщению, в июне было произведено 451 тысячу тонн подсолнечного масла, что на 8,1% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 42,5% больше показателя за июнь прошлого года.

В Госстате также сообщили, что производство маргаринов и пищевых жиров в январе-июне текущего года увеличилось на 34,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 109 тысяч тонн. В июне по сравнению с маем производство маргаринов и жиров выросло на 14,7%, а по сравнению с июнем 2016 года – выросло на 62,4%, до 18,6 тысячи тонн.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году в Украине было произведено 4,4 миллиона тонн нерафинированного подсолнечного масла, что на 20,2% больше, чем в 2015 году. Производство маргаринов и пищевых жиров в 2016 году составило 184 тысячи тонн, что на 13,6% меньше, чем в 2015 году.

Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла. По данным ассоциации "Укролияпром", в 2016 году Украина экспортировала рекордный объем подсолнечного масла – 4,8 миллиона тонн, что на 23% больше, чем в 2015 году. В денежном выражении экспорт этой продукции составил 4,8 миллиарда долларов против 4,2 миллиарда долларов годом ранее.