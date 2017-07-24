Масштабная спецоперация: на 41 спиртзаводе проходят обыски (фото)

Украинские правоохранители обыскивают 41 спиртзавод, который подозревают в изготовлении контрафактного спирта. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан.

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"Левый" спирт производится из неучтенного сырья, продаваемого за наличные. Существование такого теневого рынка в спиртовой отрасли приводит к миллиардным потерям государственного бюджета и несет серьезные риски для здоровья населения из-за некачественной продукции, которую из него изготавливают", - отмечает в своем сообщении Билан.

По словам заместителя председателя ГФС, в спецоперации задействованы 430 сотрудников налоговой милиции.

Как сообщал УНИАН, ранее силовики заблокировали имущество экс-министра доходов и сборов Александра Клименко на сумму 12 миллиардов долларов.