КМУ хочет разрешить Аграрному фонду закупать дизтопливо и минудобрения

Кабинет министров Украины предлагает расширить функции Аграрного фонда Украины, предоставив ему разрешение проводить закупки дизельного топлива и минеральных удобрений.

Об этом сказано в проекте изменений в Закон «О государственном бюджете Украины на 2009 год», поданном правительством на рассмотрение Верховной рады (рег. №4266 от 25 марта), обнародованном на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, разрешение на проведение таких операций предоставляется в исключительных случаях. При этом указанная продукция может закупаться только у отечественных производителей для последующей реализации отечественным товаропроизводителям.

Аграрный фонд создан постановлением правительства №543 от 6 июля 2005 года. Является уполномоченным государственным учреждением по реализации ценовой политики в агропромышленном секторе и относится к сфере управления Министерства аграрной политики.

Ценовое регулирование на рынке Аграрный фонд осуществляет путем финансовых или товарных интервенций, покупая или реализовывая продукцию.