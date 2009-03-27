Европарламент призывает усилить программу помощи бедным слоям

Европейский парламент призывает усилить программу предоставления продовольственной помощи самым бедным слоям населения ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в консультационном докладе Адама СИКЕРСКИ (группа народных партий, Польша), одобренном 26 марта на заседании Европарламента в Страсбурге.

“За” проголосовали 425 депутатов, против - 71, воздержались - 62.

В документе депутаты одобрили предложение Еврокомиссии относительно увеличения закупки продовольствия на рынке для распространения его среди самых бедных слоев населения Европы.

Депутаты также высказались за расширение перечня продовольствия для предоставления помощи с целью обеспечения пищевого баланса.

В то же время Европарламент не поддержал предложение Еврокомиссии относительно финансового участия стран - членов ЕС в финансировании этой программы, высказавшись за сохранение общеевропейского финансирования, по крайней мере в нынешних условиях финансового кризиса.

Депутаты также высказались за необходимость использования денег из бюджета ЕС на распространение продовольствия, которое производится в ЕС, желательно в регионах, близких к регионам потребления.

Программа продовольственной помощи была основана в ЕС в 1987 году. Сегодня, по данным Евростата, 27,8 млн. чел. в ЕС, или 16% населения живет за чертой бедности.

По данным Еврокомиссии, около 13 млн. граждан ЕС получают помощь в рамках программы. В 1987 году ее бюджет составлял 100 млн. евро, в 2008 – 305 млн., а в 2009 году достигнет 500 млн. евро.

Участие в программе для стран-членов является факультативным. Сегодня в программе принимают участие 19 стран-членов из 27. В программе, в частности, не принимают участия Германия, Великобритания, Нидерланды, Швеция, Дания, Австрия, Кипр и Словакия.

Как сообщал УНИАН, Комитет по вопросам сельского хозяйства и сельского развития Европарламента поддержал проект доклада на своем заседании 17 февраля.