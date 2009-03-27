Европарламент призывает усилить программу помощи бедным слоям
Будут увеличены закупки продовольствия
Европейский парламент призывает усилить программу предоставления продовольственной помощи самым бедным слоям населения ЕС.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в консультационном докладе Адама СИКЕРСКИ (группа народных партий, Польша), одобренном 26 марта на заседании Европарламента в Страсбурге.
“За” проголосовали 425 депутатов, против - 71, воздержались - 62.
В документе депутаты одобрили предложение Еврокомиссии относительно увеличения закупки продовольствия на рынке для распространения его среди самых бедных слоев населения Европы.
Депутаты также высказались за расширение перечня продовольствия для предоставления помощи с целью обеспечения пищевого баланса.
В то же время Европарламент не поддержал предложение Еврокомиссии относительно финансового участия стран - членов ЕС в финансировании этой программы, высказавшись за сохранение общеевропейского финансирования, по крайней мере в нынешних условиях финансового кризиса.
Депутаты также высказались за необходимость использования денег из бюджета ЕС на распространение продовольствия, которое производится в ЕС, желательно в регионах, близких к регионам потребления.
Программа продовольственной помощи была основана в ЕС в 1987 году. Сегодня, по данным Евростата, 27,8 млн. чел. в ЕС, или 16% населения живет за чертой бедности.
По данным Еврокомиссии, около 13 млн. граждан ЕС получают помощь в рамках программы. В 1987 году ее бюджет составлял 100 млн. евро, в 2008 – 305 млн., а в 2009 году достигнет 500 млн. евро.
Участие в программе для стран-членов является факультативным. Сегодня в программе принимают участие 19 стран-членов из 27. В программе, в частности, не принимают участия Германия, Великобритания, Нидерланды, Швеция, Дания, Австрия, Кипр и Словакия.
Как сообщал УНИАН, Комитет по вопросам сельского хозяйства и сельского развития Европарламента поддержал проект доклада на своем заседании 17 февраля.