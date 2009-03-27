”Фаворит плюс” купит Тростянецкий мясокомбинат

Антимонопольный комитет разрешил обществу с ограниченной ответственностью "Фаворит плюс Лтд." (Киев) приобрести свыше 50% акций ОАО "Тростянецкий мясокомбинат".

Об этом сказано в сообщении пресс-службы АМКУ.

Кроме того, АМК разрешил компании "Фаворит плюс" приобрести долю в уставном капитале ООО "Пустомитимясо" (Львовская область), ООО "Мясной двор Подолья" (Хмельницкий), ООО "Юрок плюс" (Львов), ООО "Лебединский мясокомбинат" (Сумская область), СП " Айдар-Ан-Мясо" (Луганская область), а также ОАО "Береговский мясокомбинат" (Закарпатская область), ОАО "Долинский мясокомбинат" (Кировоградская область), ОАО "Коростенский мясокомбинат" (Житомирская область), ОАО "Нежинский мясокомбинат" (Черниговская область) и ОАО "Кожное предприятие "Рассвет" (Львов).

"Фаворит плюс Лтд." осуществляет инвестиционную деятельность.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году Тростянецкий мясокомбинат сократил производство в сопоставимых ценах на 5,6%, или на 2,708 млн. грн., по сравнению с 2007 годом - до 45,57 млн. грн.

Справка УНИАН. Тростянецкий мясокомбинат, который является открытым акционерным обществом, занимается переработкой мяса и производством говядины, колбасных изделий и блочного мяса.

2007 год предприятие завершило с убытком 0,011 млн. грн.

24,997%, 24,994%, 12,194%, 11,03% и 5,162% акций предприятия владеют 5 частных лиц.