Украина увеличила экспорт сельхозпродукции почти на треть

Украинские сельхозпроизводители за первые шесть месяцев текущего года поставили на внешние рынки аграрной продукции на 8,77 миллиарда долларов, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

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Согласно сообщению, основными экспортными товарами были зерновые, семена масличных культур, масло (в основном, подсолнечное) и продукты перерабатывающей промышленности. Их совокупная доля составила 90% в аграрном экспорте.

По данным пресс-службы, основными импортерами отечественной сельхозпродукции являются азиатские страны, которые за январь-июнь 2017 года закупили украинского продовольствия на 3,5 миллиарда долларов (39,8% от общего экспорта аграрной продукции).

Согласно экспертным расчетам, около трети отечественного экспорта сельхозпродукции (31,8%) приходится на страны Европейского Союза. За первое полугодие они закупили украинского продовольствия на 2,8 миллиарда долларов.

Объем украинского экспорта в страны Африки составил 1,6 миллиарда долларов (18,2%).

Пресс-служба добавила, что за отчетный период Украина сократила экспорт аграрной продукции в страны СНГ. Так, в январе-июне 2017 года он составил 0,6 миллиарда долларов (6,8%).

Согласно сообщению, рейтинг стран-импортеров отечественной сельхозпродукции традиционно возглавила Индия, которая закупила украинского продовольствия на 1,035 миллиарда долларов. Второе место удерживает Египет, закупивший продукции на 862 миллиона долларов.

Значительную выручку украинские экспортеры получили также из Нидерландов (589 миллионов долларов), Испании (584 миллиона долларов), Турции (485 миллионов долларов), Италии (439 миллионов долларов) и Китая (435 миллионов долларов).

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 миллиарда долларов (42,5% всего экспорта Украины). Главными продуктами экспорта традиционно были зерновые культуры, растительное масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. Ключевыми рынками сбыта выступили страны Азии (45,9% экспорта, 7 миллиардов долларов), Евросоюза (27,5%, 4,2 миллиарда долларов), Африки (15,7%, 2,4 миллиарда долларов), СНГ (7,7%, 1,2 миллиарда долларов), а также США (0,9%, 45 миллионов долларов).