Европарламент не доволен высокими ценами на продовольствие

Европейский парламент не доволен высокими ценами на продовольствие в странах-членах Европейского Союза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом идет речь в одобренном 26 марта на сессии Европарламента в Страсбурге докладе Катерины БАТЦЕЛИ (группа социалистических партий, Греция).

“За” проголосовали 390 депутатов, против – 112, воздержались – 71.

В документе отмечается, что на сегодняшний день цены на продовольственные товары для конечных потребителей, в целом, в 5 раз выше цен производителей. В связи с этим депутаты призвали Еврокомиссию как можно скорее установить причины такой разницы.

Депутаты выразили обеспокоенность тем, что часть переработчиков и поставщиков продовольствия злоупотребляют своим монопольным положением на рынке, что отражается на увеличении конечной цены на продукты питания.

В своем документе Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии о создании эффективной европейской рыночной мониторинговой системы, которая даст возможность следить за ценовыми трендами и ростом цены на протяжении всей цепочки от “огорода до стола”.

Депутаты также призвали Еврокомиссию создать общеевропейскую базу данных, доступную для граждан ЕС, которая содержала бы информацию относительно структуры цен на продовольствие.

Ассоциация розничных торговцев ЕС EuroCommerce уже раскритиковала это решение Европарламента, назвав его “предвзятым и несбалансированным”.

“Найти козла отпущения всегда легко. Решить проблему – намного сложнее”, - сказал по этому поводу генеральный секретарь Ассоциации Ксавьер ДЮРЬЕ.

В Ассоциации считают, что депутаты, в частности, не учли тот факт, что розничные торговцы преимущественно не покупают продовольствие напрямую у производителей, а создание базы данных относительно структуры цен приведет лишь к установлению дополнительных барьеров для них без какой-либо выгоды для бизнеса. Сам доклад, по убеждению Ассоциации, призывает к возвращению от рыночной к централизованной плановой экономике.