Гонконг интересуется украинской курятиной

Гонгконг рассматривает возможность импорта украинской продукции птицеводства, в частности, мяса птицы, продуктов из него, яиц и яичной продукции.

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Как сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, в период с 24 по 28 июля в Украине пребывает делегация Центра по вопросам безопасности пищевых продуктов - компетентного органа Специального административного округа Гонконг, которая проведет оценку системы государственного контроля за производством продукции птицеводства.

Согласно сообщению, во время визита Гонконгская сторона ознакомится с работой центрального и территориальных органов Госпродпотребслужбы, процедурой государственного контроля на бойнях, фермах и упаковочных центрах, а также с работой лабораторной сети. В частности, представители Гонконга планируют посетить Черкасскую, Винницкую и Киевскую области.

Пресс-служба отметила, что визит должностных лиц из Гонконга в Украину является хорошим толчком к дальнейшему развитию двусторонних отношений между странами.

Как сообщал УНИАН, Госпродпотребслужба с начала текущего года согласовала десять ветеринарных сертификатов на экспорт отечественной продукции животноводства в Черногорию, Ирак, Саудовскую Аравию, Чехию и Ирак. Также Госпродпотребслужба согласовала 10 ветеринарных сертификатов на поставку в Украину продукции из ЕС, Великобритании, Канады, Латвии, Литвы и Румынии.