Украинские аграрии намолотили уже 20 миллионов тонн зерновых

Украинские аграрии к 25 июля собрали урожай на площади 5,7 миллиона га (59% от прогноза), намолотив 19,9 миллиона тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, средняя урожайность зерновых составляет 35 ц/га.

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При этом пшеницы намолочено 13,5 миллиона тонн с площади 3,6 миллиона га (57% от прогноза), ячменя – 5,5 миллиона тонн с 1,7 миллиона га (67%), ржи – 33 тысячи тонн с 13 тысяч га (8%), овса – 14 тысяч тонн с 6 тысяч га (3%). Аграрии также собрали 858 тысяч тонн гороха с 342 тысяч га, что составляет 84% от запланированного показателя.

Сообщается, что украинские сельхозпроизводители продолжают уборку рапса, которого намолочено 1,5 миллиона тонн с площади 579 тысяч га (74%).

Всего сбору подлежат 9,4 миллиона га ранних зерновых и зернобобовых культур.

Как сообщал УНИАН, в ходе весенней посевной кампании аграрии засеяли яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 7,17 миллиона га. Всего зерновыми в Украине засеяно 14,3 миллиона га (включая 7,15 миллиона га под озимыми культурами). Общая площадь посева сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составляет 26,9 миллиона га, что на 152 тысячи га превышает показатель прошлого года.

По информации Государственной службы статистики, украинские аграрии в 2016 году под урожай озимых культур и зеленого корма засеяли 8,1 миллиона га, что на 3,8% больше, чем в 2015 году. При этом площади под зерновые культуры увеличились на 1,5% – до 7,2 тысячи га.

Согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в 2016 году в Украине было собрано 65,95 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.