Обыски в "Укрспирте": Фискальная служба изъяла почти миллион литров спирта

Государственная фискальная служба в ходе обысков, проведенных 24 июля на государственном предприятии "Укрспирт", изъяла около 97,9 тысячи декалитров спиртосодержащей продукции на ориентировочную сумму более 180 миллионов гривень, сообщила пресс-служба ГФС.

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Согласно сообщению, разрешение на обыски 41 спиртзавода в 14 областях Украины дал Шевченковский районный суд Киева для проведения досудебного расследования в уголовном производстве в отношении должностных лиц ГП "Укрспирт". В ходе досудебного расследования были установлены факты, подтверждающие нарушения госпредприятием законодательства Украины, и факты вероятного неучтенного изготовления продукции.

"При документировании преступной деятельности подпольных цехов по изготовлению ликероводочных изделий работниками налоговой милиции фиксируются факты поступления к ним спирта, неучтенного и изготовленного на мощностях отечественных спиртовых заводов, который используется правонарушителями в качестве сырья для незаконного изготовления водки", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля текущего года "Укрспирт" временно остановил свои производственные мощности в связи с проведением технического аудита, аудита хозяйственной деятельности и баланса остатков.

В 2016 году "Укрспирт" получил 97,1 миллиона гривень чистой прибыли против 84 миллионов гривень чистого убытка в 2015 году. Стоимость произведенной госпредприятием продукции в 2016 году увеличилась на 39,8 миллиона гривень по сравнению с 2015 годом - до 1,822 миллиарда гривень.

Международный валютный фонд требует от Украины скорейшей приватизации "Укрспирта", однако предприятие до сих пор находится в списке запрещенных к приватизации. Его стоимость министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой оценивает в 200-400 миллионов долларов.