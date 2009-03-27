Ющенко против закупки АФ техники и топлива

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что не подпишет закон о разрешении Аграрному фонду покупать горючее или сельскохозяйственную технику в случае его принятия Верховной Радой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что главной задачей Аграрного фонда является формирование цены на аграрном рынке через рыночные средства. В то же время сегодня раздаются предложения разрешить фонду закупку энергоносителей, техники для нужд села.

В.ЮЩЕНКО сказал, что хочет сразу предупредить, что не подпишет ни одного закона, ориентирующего Аграрный фонд заниматься вопросами, которые ему не разрешает устав.

«Мы опять готовим школу для неуча, чтобы через ошибки, которые будут стоить государству миллиарды гривен, он научился рыночной экономике. Еще раз подчеркиваю – были такие премьеры, которые красили бензин, были такие премьеры, которые на два миллиарда тогдашней валюты закупали российские комбайны, еще могу вспомнить три-четыре проекта, которые канули в Лету», - сказал Президент, отметив, что это попытка установить ручное управление в аграрном секторе.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предлагает расширить функции Аграрного фонда Украины, предоставив ему разрешение проводить закупки дизельного топлива и минеральных удобрений.

Об этом говорится в проекте изменений в Закон «О государственном бюджете Украины на 2009 год», поданном правительством на рассмотрение Верховной Рады (№4266 от 25 марта).

Согласно документу, разрешение на проведение таких операций предоставляется в исключительных случаях. При этом указанная продукция может покупаться только у отечественных производителей для последующей реализации отечественным товаропроизводителям.

Справка УНИАН. Аграрный фонд, созданный в соответствии с постановлением правительства №543 от 6 июля 2005 года, является уполномоченным государственным учреждением по реализации ценовой политики в агропромышленном секторе и относится к сфере управления Министерства аграрной политики.

Ценовое регулирование на рынке Аграрный фонд осуществляет путем финансовых или товарных интервенций, покупая или реализовывая продукцию.