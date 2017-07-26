Глава Госрыбагентства подал в отставку – планирует вернуться в бизнес

Глава Государственного агентства рыбного хозяйства Ярема Ковалив написал заявление об отставке, сообщила пресс-служба ведомства.

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«Глава Государственного агентства рыбного хозяйства Ярема Ковалив решил покинуть пост, соответствующее заявление было написано 19.07.2017 и должно быть рассмотрено в ближайшее время на заседании Кабмина», - говорится в сообщении.

Пресс-служба не сообщила о причинах ухода главы Госрыбагентства, но отметила, что он планирует вернуться в бизнес.

«Я посвятил реформам 28 месяцев своей жизни. Это было очень интересно и очень непросто. Фундамент заложен, поэтому изменения не остановятся. Планирую вернуться в бизнес», - приводятся в сообщении слова Ковалива.

Пресс-служба отметила, что за время его работы в Госрыбагентстве ведомство провело ряд реформ. Так, почти во всех регионах была запущена работа рыбоохранного патруля, завершается работа над системой дистанционного мониторинга промышленного лова рыбы, разработан законопроект о сертификате происхождения рыбы, Фонде поддержки рыбного хозяйства, усилении ответственности за нарушение правил рыболовства и принят ряд мер по дерегуляции отрасли.

«Рыбная отрасль впервые получит финансовую поддержку в рамках кредита Европейского инвестиционного банка на 400 млн евро, а океанический рыбопромышленный флот через 18 лет убыточности впервые принес государству почти 40 млн грн», - приводятся в сообщении слова Ковалива.

Также пресс-служба отметила, что важным направлением, над которым Госрыбагентство продолжит работу, является сотрудничество с международными партнерами и имплементация их опыта в Украине.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2015 года правительство назначило главой Госрыбагентства Ярему Ковалива, ранее входившего в состав совета директоров Arricano Real Estate plc - управляющей компании украинской девелоперской группы Arricano. После прихода на пост главы ведомства Ковалив анонсировал реорганизацию ведомства и реформирование с полным обновлением его штата. По его словам, необходимость реформирования Госрыбагентства назрела ввиду масштабной коррупции в отрасли.

Первым заместителем главы ведомства 29 декабря 2016 Кабмин назначил Владимира Фалея.