После четырех лет "минуса": Государственная зерновая корпорация за полгода заработала почти 300 миллионов

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) в январе-июне текущего года получила 297,58 млн грн чистой прибыли против 79,6 млн грн чистого убытка за аналогичный период 2016 года.

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Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению, в январе-июне выручка корпорации составила 6,08 млрд грн, что на 18,7% уступает показателю за аналогичный период прошлого года. Валовая прибыль сократилась в 2,5 раза, до 542,6 млн грн, а операционная – в 2,4 раза, до 179,9 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины в 2016 году получила 770 млн грн чистого убытка, что в 5,8 раза меньше, чем в 2015 году.

ГПЗКУ показывала негативный финансовый результат четыре года подряд. В 2012 году корпорация привлекла кредит от Экспортно-импортного банка Китая на сумму 3 млрд долл., из которых использовано только 500 млн долл., 1 млрд долл. находится на депозитном счете в «Укрэксимбанке». Еще 1,5 млрд долл. хранятся в китайском банке. За резервирование этих средств корпорация уплатила 200 тыс. долл. Одной из причин убыточности в компании называют необходимость по договору с китайцами обслуживать этот крупный валютный кредит, использовать средства которого ГПЗКУ не намерена.

ГПЗКУ – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 55 филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,75 млн тонн сельхозкультур, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.