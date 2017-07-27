Украина ведет переговоры с 22 странами по экспорту агропродукции
Украина ведет переговоры с 22 странами относительно возможности поставок продукции животного происхождения на их рынки.
Право экспорта продуктов питания животного происхождения за 2017 год получило 61 украинское предприятие, вследствие чего перечень экспортеров этой продукции расширился до 728 агропроизводителей из Украины, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
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"В 2017 году благодаря совместным усилиям государства и бизнеса произошло расширение географии экспортных поставок продукции животного происхождения. В частности, количество украинских предприятий, которые получили право экспорта пищевых продуктов животного происхождения, увеличилось до 728", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, отечественные производители за 2016-2017 годы открыли и возобновили экспорт на рынки ЕС (молочные продукты), КНР (молочные продукты, говядина), Израиля (столовое яйцо, корма для домашних животных), Объединенных Арабских Эмиратов (мясо птицы и продукты из него, говядина, мясо овец и продукты из него), Королевства Саудовская Аравия (мясо птицы и продукты из него), Египта (говядина), Гонконга (столовое яйцо), Черногории (мясо птицы, мед), Сербии (мясо птицы), Боснии и Герцеговины (мясо птицы), Ливана и Танзании (мясо птицы и продукты из него).
По состоянию на сегодня право экспорта на рынки ЕС имеют 281 украинское предприятие, из которых 100 производят продукты питания.
Ведомство ведет переговоры с 22 странами относительно возможности поставок отечественной продукции животного происхождения на их рынки, добавила пресс-служба.
Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной промышленности и продовольствия, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 миллиарда долларов (42,5% всего экспорта Украины). Главными продуктами экспорта традиционно были зерновые культуры, растительное масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. Ключевыми рынками сбыта выступили страны Азии (45,9% экспорта, 7 миллиардов долларов), Евросоюза (27,5%, 4,2 миллиарда долларов), Африки (15,7%, 2,4 миллиарда долларов), СНГ (7,7%, 1,2 миллиарда долларов), а также США (0,9%, 45 миллионов долларов).