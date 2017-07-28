Председатель Житомирской ОГА поручил провести проверки использования с/х земель во всех районах

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич поручил провести проверки использования сельскохозяйственных земель во всех районах Житомирщины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, Гундич поручил провести детальную инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения во всех районах и проверить использование тех земель, которые не оформлены.

«Такое поручение получило управление агропромышленного развития по результатам проверки земель в первых двух районах – Пулинському и Черняховском, поскольку результаты инвентаризации земель - неутешительные для бюджетов», - отмечают в ОГА, поскольку предприятия по договорам уплачивают лишь 3-5% от нормативно денежной оценки стоимости земли, и поэтому потери местных бюджетов – огромные.

«Если предприятие использует сотни гектаров земли, а платит за это - мизер в бюджет, то у меня вопрос – кому они платят? Такого «хозяйничанья» в районах в дальнейшем я не допущу. Направляю проверки по всем районам, без предупреждений. Меня удовлетворит только один результат работы рабочей группы – увеличение поступления в бюджет», – подчеркнул Гундич.

По информации начальника управления агропромышленного комплекса Житомирской ОГА Руслана Кирилюка, предприятия, арендующие земельные доли (паи) на территории Очеретянської сельского совета Пулинського района и Горбулівської сельского совета Черняховского района, уплачивают арендную плату в размере 3-5% от нормативно денежной оценки стоимости земли и эта ставка является самой низкой среди районов области.

Размер сельскохозяйственных земель, которые не используются, в Пулинському районе составляет 700 га; в Черняховском – 538,7 га.

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«Для меня важен результат инвентаризации. Пулинський и Черняховский районы были пилотными в проведении инвентаризации. А дальше никто не будет знать, какой район будет следующий. Об этом знаю только я. Поэтому управление агропромышленного развития совместно с председателями РГА должен провести эту работу и показать мне результат – увеличение поступлений в бюджет», – акцентировал руководитель области.

Напомним, Гундич в июне этого года инициировал создание рабочей группы для изучения вопросов об использовании площадей земель сельскохозяйственного назначения и уплаты налогов в бюджеты всех уровней.

Как сообщал УНИАН, также председатель Житомирской облгосадминистрации Гундич поручил в августе провести инспектирование водных объектов во всех районах области.