Рапс станет лидером по рентабельности среди масличных культур - эксперт

Рентабельность выращивания озимого рапса в Украине в 2017 году может достигнуть 83%, что позволит ему выйти на первое место среди масличных культур, сообщила пресс-служба консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт" со ссылкой на слова руководителя Центра стратегических исследований агропромышленного Сумского национального аграрного университета Александра Маслака.

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"По результатам проведенных расчетов по выращиванию озимого рапса, общие хозяйственные расходы на 1 га достигнут 15 тысяч гривень. При урожайности 2,5 тонн/га себестоимость 1 тонны продукции составит почти 6 тысяч гривень. При цене реализации 11 тысяч гривень/тонна прибыль с 1 га достигнет 12,5 тысячи гривень, что обеспечит рентабельность на уровне 83%", - процитировала пресс-служба эксперта.

Согласно сообщению, несколько меньшую рентабельность ученые прогнозируют для подсолнечника.

"При традиционной технологии выращивания подсолнечника общие затраты на 1 га в среднем составят 14 тысяч гривень. Учитывая урожайность 2,5 тонн/га, себестоимость 1 тонны продукции составит 5,6 тысячи гривень. При цене продажи продукции на уровне 10 тысяч гривень/тонна доход с одного гектара составит 11 тысяч гривень, что обеспечит рентабельность на уровне 79%", - отметил Маслак.

По информации пресс-службы консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт", в 2016 году выращивание масличных культур было наиболее прибыльным. Так, рентабельность подсолнечника была 61,9%, сои – 51,8%, рапса – 45%.

Как сообщал УНИАН, украинские предприятия в 2016 году произвели 81,6 тысяч тонн рапсового масла, что на 45% меньше, чем годом ранее, в связи с дефицитом сырья из-за снижения производства рапса и больших объемов его экспорта. В 2016 году украинские аграрии собрали рапса на 33,7% меньше, чем годом ранее, - 1,152 миллиона тонн. При этом на экспорт было отправлено 994 тысячи тонн этой культуры (86% от общего объема сбора), что на 30,7% меньше, чем в 2015 году.

По информации Минагропрода, по состоянию на 28 июля аграрии намолотили 1,7 миллиона тонн рапса с площади 650 тысяч га (83% от прогноза).