Производство молока в Украине снизилось

В Украине в январе-феврале текущего года производство молока во всех категориях хозяйств снизилось на 0,6% – до 1 млн. 196,4 тыс. тонн.

Такие данные УНИАН предоставили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно предоставленной информации, объемы производства молока в сельскохозяйственных предприятиях выросли на 4,4% – до 290,2 тыс. тонн, в хозяйствах населения – снизились на 2,1%, до 906,2 тыс. тонн.

Доля населения в производстве молока составляет 75,7% против 76,9% в 2008 году.