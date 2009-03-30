Производство мяса в Украине снизилось
18:05, 30 марта 2009Агро
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За два месяца на 6,3%
В Украине реализация скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств в январе-феврале текущего года снизилась на 6,3% – до 459,1 тыс. тонн.
Такие данные УНИАН предоставили в Государственном комитете статистики Украины.
Отмечается, что производство мяса в сельскохозяйственных предприятиях и в хозяйствах населения снизилось на 6,3% – до 204,3 тыс. тонн и 254,8 тыс. тонн соответственно.
Доля населения в производстве мяса не изменилась по сравнению с аналогичным показателем 2008 года и составляет 55,5%.
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