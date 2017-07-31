Предприниматели Житомирщины получат возмещение за выращивание льна и гречки – ОГА

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

«Сельскохозяйственные предприятия области, которые выращивают лен и гречку, имеют возможность получить средства из областного бюджета. Дотации на производство льна в сумме 2,5 млн грн и гречки в сумме 0,8 млн грн предусмотрены Программой развития агропромышленного комплекса Житомирской области на 2016-2020 годы», - сказано в сообщении.

Специальная бюджетная дотация из областного бюджета направляется сельскохозяйственным предприятиям: в размере 2 тыс. грн - на выращивание 1 га льна-долгунца и 0,7 тыс. грн – на выращивание 1 га льна масличного. Также дотация в размере 300 гривен выделяется на выращивание 1 га гречихи на зерно.

В 2016 году аграриям Житомирщины на выращивание льна и гречки из областного бюджета было выделено 3,9 млн грн и 0,8 млн грн соответственно.

Для того, чтобы получить средства за выращивание льна, предприятия должны подать в управление определенные документы. С их перечнем можно ознакомиться на сайте Житомирской облгосадминистрации.

За подробной информацией о получении дотации в ОГА просят обращаться в управление агропромышленного развития облгосадминистрации по адресу: Житомир, майдан им. С.П. Королева, 3/14, телефон: (0412) 47-47-50.