Крестьянские хозяйства дожны быть равны с агропредприятиями

Подсобные и личные крестьянские хозяйства необходимо уравнять в правах с аграрными предприятиями, таким образом государство сможет поддержать крестьян в условиях кризиса.

Так считает председатель общественной организации «Крестьянский фронт», учредитель ООО «Агрофирма Корнацких» Аркадий КОРНАЦКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе организации.

А.КОРНАЦКИЙ отметил, что подсобные и личные крестьянские хозяйства являются основными производителями некоторых видов сельскохозяйственной продукции в Украине (картофель, овощи, молоко и т.д.), и государство должно им предоставлять такую же помощь, как и сельхозпредприятиям.

«Если подсобные и личные крестьянские хозяйства уравнять в правах с хозяйственными товариществами и обществами, они смогут претендовать на все виды государственной поддержки. В частности, на возмещение затрат на приобретение скота, сельхозтехники, на компенсацию банковских процентов по кредитам, а также убытков в случае утраты посевов и прочее», - отметил А.КОРНАЦКИЙ.

По его мнению, государственная поддержка будет способствовать развитию предпринимательства на селе и в результате повысится уровень жизни крестьян. Кроме того, по его словам, крестьяне готовы платить в государственную казну такие же налоги, как и аграрные предприятия. «Сельхозпредприятия платят фиксированный налог в зависимости от площади собственных и арендуемых земель, из расчета за один гектар - 0,15% от денежной оценки земли. Для крестьян этот налог - копеечная сумма, совсем не обременительная по сравнению с теми выгодами, которые они получат», - утверждает А.КОРНАЦКИЙ.