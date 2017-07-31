Аграрный фонд увеличил прибыль почти в 3 раза

Государственное предприятие по форвардным закупкам «Аграрный фонд» за I полугодие 2017 года увеличило прибыль в 2,8 раза до 70,2 млн грн по сравнению с результатами аналогичного периода 2016 года, выполнив финансовый план за I полугодие на 102%.

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Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия «Аграрный фонд».

По итогам I полугодия доход Аграрного фонда составил 1,8 млн грн, прибыль до налогообложения – 89,3 млн грн (с учетом резерва сомнительных долгов), чистая прибыль после начисления налога на прибыль составила 70,2 млн грн.

За январь - июнь компанией было реализовано 286,3 тыс. тонн зерна, 122,7 тыс. тонн муки и 44,3 тыс. тонн продуктов переработки. Экспортировано было 19 тыс. тонн зерна и 6,9 тыс. тонн продуктов его переработки.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года «Аграрный фонд» впервые вышел на розничный рынок муки с собственной ТМ, в конце октября - на рынок гречки, а в конце декабря – на рынок овсяных хлопьев.

«Аграрный фонд» в 2016 году сократил чистую прибыль по сравнению с 2015 годом втрое – до 48,7 млн грн. При этом доход компании в прошлом году составил 2,14 млрд грн, что на 26,2% меньше, чем в 2015 году. С прибыли за 2016 год предприятие уплатило в государственный бюджет 24,36 млн грн дивидендов.

ПАО «Аграрный фонд» был создан в 2013 году. В его функциональные обязанности входят форвардные закупки урожая для поддержки украинских сельхозпроизводителей. Кроме деятельности в сфере купли-продажи зерна, предприятие также занимается реализацией продуктов его переработки.