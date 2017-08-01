В оккупированном Крыму значительно сократились посевные площади (фото)

По состоянию на 2017 год, по сравнению с 2014 годом, общая площадь покрытых «здоровой» продуктивной растительностью участков в аннексированном Крыму уменьшилась в 6,7 раза, а объемы выращивания озимых культур на территории Крыма в период 2014-2017 годов сократились на 85 процентов.

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Такие данные опубликованы на сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

«По результатам обработки спутниковых данных обнаружены постепенное уменьшение на территории Крыма площадей, покрытых «здоровой» продуктивной растительностью. При этом погодные условия на полуострове в течение этого времени были удовлетворительные и не имели негативного влияния на растения», – сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что в целом вследствие оккупации полуострова Российской Федерацией в агропромышленном комплексе и природной среде Крыма происходят деструктивные процессы.

Как пишут «Крым.Реалии», по данным подконтрольного Кремлю Минсельхоза аннексированного полуострова, к 27 июля аграрии собрали полтора миллиона тонн зерна урожая 2017 года, при этом обмолотили 480015,5 гектаров посевов ранних зерновых, или 88,2 процента общей площади.

По данным 2016 года, к августу месяцу ранних зерновых культур было намолочено 1447,86 тысяч тонн, что на 104,7 тысяч тонн больше 2015 года.

В 2011 году в Автономной Республике Крым собрали 1,8 млн тонн ранних зерновых.