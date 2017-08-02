Летняя жара: в Украине могут подешеветь продукты недлительного хранения

Жара заставит продавцов снижать цены на скоропортящиеся продукты, сообщает ТСН.иа.

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"О возможном падении цен уже заявили производители грибов", - говорится в сообщении.

Во время покупки продуктов врачи советуют обходить рынки, где часто нет холодильников, поэтому продукция быстро портится.

В то же время производители грибов уже прогнозируют снижение цен на свою продукцию из-за жары. Сейчас килограмм шампиньонов на рынках стоит 32-34 гривен за килограмм. Об этом сообщает Национальное грибное агентство UMDIS.

Из-за жаркой погоды грибы начнут вянуть и морщиться. Уже сейчас хороших грибов найти сложно. Поэтому продавцы будут вынуждены снижать цены. Конечно, если не будет дефицита этой продукции.

Отмечается, что на прошлой неделе шампиньоны стоили 34-42 гривен за килограмм.