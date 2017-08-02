Украина увеличила экспорт молочных продуктов почти на 80%

Экспорт молочных продуктов из Украины в январе-июне 2017 года составил 117,2 миллиона долларов, что на 76,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщается на сайте Ассоциации производителей сферы пищевой промышленности (UFEB) со ссылкой на аналитический департамент Совета по вопросам экспорта продовольствия.

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Согласно сообщению, основу экспорта в денежном выражении в отчетном периоде составили молоко и сливки сгущенные (35%, или 40,4 миллиона долларов) и сливочное масло (38%, или 44,8 миллиона долларов).

Сыры и молочная сыворотка принесли по 12% экспортной выручки (14,3 миллиона долларов и 3,6 миллиона долларов соответственно), молоко и сливки несгущенные - 2% (2,6 миллиона долларов), а кисломолочная продукция - 1% (1,5 миллиона долларов).

В натуральном выражении экспорт составил 63,2 тысячи тонн. Долевое распределение при этом выглядит несколько иначе. Так, на молоко и сливки сгущенные пришлось 37% поставок (23,3 тысячи тонн), а на сливочное масло –19%, 12,3 тысячи тонн.

Молочная сыворотка обеспечила 28% экспорта в натуральном выражении (17,9 тысячи тонн), сыры - 7% (4,12 тысячи тонн), молоко и сливки несгущенные - 6% (4,09 тысячи тонн), а кисломолочная продукция - 2% (1,5 тысячи тонн).

Лидерами по экспорту сухих молока и сливок (в натуральном выражении) в первом полугодии стали "Винницкий молочный завод "Рошен" (15%), "Староконстантиновский молочный завод" (8%), "Белоцерковская агропромышленная группа" (8%), "Ружин-молоко" (4%) и "Веселиновский завод сухого обезжиренного молока" (4%). Таким образом, пять крупнейших экспортеров обеспечили 39% поставок этой продукции за рубеж в январе-июне 2017 года.

В сегменте масла первая пятерка экспортеров выглядит следующим образом: "ВМЗ "Рошен" (12%), "Староконстантиновский МЗ" (7%), "Яготинский маслозавод" (7%), "Веселиновский завод СОМ" (3%), "Ичнянский завод сухого молока и масла" (2%). Эти компании обеспечили 32% экспорта масла в первом полугодии текущего года.

В то же время на пять крупнейших экспортеров сыра пришлось 72% поставок в натуральном выражении. Так, компания "Комо-Экспорт" обеспечила 19% экспорта этой продукции, "Клуб Сыра" - 17%, "Лакталис-Украина" - 15%, "Бель Шостка Украина" - 13%, а "Милкиленд-Украина" - 7%.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной фискальной службы, объем экспорта сыра из Украины в 2016 году составил 8 тысяч тонн, что на 25,9% меньше, чем за 2015 год. Экспорт несгущенного молока и сливок вырос на 19,3% - до 10,5 тысячи тонн, сливочного масла - на 2,5%, до 12,1 тысячи тонн, а сгущенного молока и сливок - сократился на 17,6%, до 51,9 тысячи тонн.