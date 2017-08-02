ОАЭ сняли ограничения на украинскую птицу

Объединенные Арабские Эмираты сняли ограничения на ввоз продукции птицеводства из Украины, введенные ранее в связи со вспышками птичьего гриппа. Об этом сообщила пресс-служба Госпотребслужбы со ссылкой на заявление Всемирной организации торговли.

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"Согласно сообщению Всемирной организации торговли, ОАЭ сняли временные ограничения по импорту украинской домашней и дикой птицы, а также продуктов из них, которые действовали для Украины в связи с регистрацией вспышек высокопатогенного гриппа птицы", - говорится в сообщении.

Также ограничения отменены на импорт суточного молодняка и яиц.

Как сообщал УНИАН, что после выявления высокопатогенного птичьего гриппа в Украине в ОАЭ действовал запрет на импорт мяса птицы, яиц, продуктов птицеводства из областей, где регистрировались вспышки заболевания.

В частности, в марте Гонконг, Йемен, Европейский Союз, Ирак, Иордания, Катар, КНР, Королевство Саудовская Аравия, а также Объединенные Арабские Эмираты ввели запрет на поставки продукции птицеводства со всей территории Украины через вспышки птичьего гриппа.

В июне Ирак снял запрет на ввоз мяса птицы из Украины, введенный в середине марта из-за вспышки птичьего гриппа.

Позже Саудовская Аравия отменила запрет на украинскую птицу.

Ранее Катар снял ограничения на ввоз продукции птицеводства из Украины после временной приостановки из-за птичьего гриппа.