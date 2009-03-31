SV: Повысив акцизный сбор, ВР «выстрелила» в водочную отрасль

Повысив ставки акцизного сбора на ряд алкогольных изделий, Верховная Рада «выстрелила» в водочную отрасль и дала «зеленый свет» самогоноварению.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Группы компаний «Союз-Виктан», об этом заявил генеральный директор предприятия Андрей ОХЛОПКОВ.

«Сегодня в стенах парламента прозвучал контрольный выстрел. Можно начинать прощаться с украинской водочной отраслью», - добавил он.

По словам А.ОХЛОПКОВА, повышение акцизного сбора до предусмотренного Законом уровня не решит проблем с наполнением бюджета, потому что дорогую водку просто перестанут покупать.

«Это значит, что легальное производство упадет в разы, начнет активно развиваться нелегальный рынок, будет процветать самогоноварение – соответственно, поступления в бюджет снизятся в разы. Вместо того, чтобы поддержать внутреннего производителя, правительство в псевдопопытке наполнить бюджет, не только ставит на колени водочников, но и останавливает смежные отрасли – спиртовую, стекольную и т.д.!», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 31 марта приняла в целом Закон Украины ”О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам акцизного сбора”.

Этим документом, в частности, повышаются ставки акцизного сбора на водочные напитки, ряд вин, спирт. Эта норма не касается натуральных марочных вин, вермутов и спирта, который используется в изготовлении лекарственных препаратов.

Кроме того, законом предусмотрено с 1 ноября 2009 года повысить ставки на тяжелые дистилляты на 50% (с 20, 30, 35, 45 евро до 30, 45,50,65 евро за 1000 кг), ввести ежегодную индексацию ставок акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки в зависимости от индекса потребительских цен.

Законом вводится единый прозрачный подход к налогообложению алкогольных напитков в зависимости от содержания спирта.